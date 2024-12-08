экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Прокуратура Южной Кореи объявила подозреваемым президента Юн Сок Ёль по делу о госизмене

CentralAsia (CA) -  Президент Юн Сок Ёль был объявлен подозреваемым по обвинению в государственной измене, сообщила прокуратура. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

«Было подано множество жалоб, в соответствии с процедурой ведется расследование», - сказал Пак Се Хён, возглавляющий специальный следственный штаб по делу о кратковременном объявлении военного положения Юном на прошлой неделе.

Пак сообщил, что прокуратура расследует обвинения в государственной измене и злоупотреблении властью против Юна.

Президент Южной Кореи 3 декабря ввел военное положение, запрещающее деятельность парламента, партий и независимых СМИ. Вскоре против этого решения проголосовали депутаты парламента. У его здания произошли столкновения протестующих с силовиками и военными. Спустя шесть часов военное положение было отменено.

В парламенте Южной Кореи 7 декабря не смогли проголосовать за предложение об импичменте, так как не было кворума. 105 депутатов правящей партии покинули зал.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com