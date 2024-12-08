Прокуратура Южной Кореи объявила подозреваемым президента Юн Сок Ёль по делу о госизмене

CentralAsia (CA) - Президент Юн Сок Ёль был объявлен подозреваемым по обвинению в государственной измене, сообщила прокуратура. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

«Было подано множество жалоб, в соответствии с процедурой ведется расследование», - сказал Пак Се Хён, возглавляющий специальный следственный штаб по делу о кратковременном объявлении военного положения Юном на прошлой неделе.

Пак сообщил, что прокуратура расследует обвинения в государственной измене и злоупотреблении властью против Юна.

Президент Южной Кореи 3 декабря ввел военное положение, запрещающее деятельность парламента, партий и независимых СМИ. Вскоре против этого решения проголосовали депутаты парламента. У его здания произошли столкновения протестующих с силовиками и военными. Спустя шесть часов военное положение было отменено.

В парламенте Южной Кореи 7 декабря не смогли проголосовать за предложение об импичменте, так как не было кворума. 105 депутатов правящей партии покинули зал.