МИД России подтвердил, что Асад принял решение оставить президентский пост и покинул Сирию
- Азия и мир, политика
- 17:55, 08 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории Сирии он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Об этом сообщает МИД России.
Россия в этих переговорах не участвовала. МИД РФ призывает все стороны отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем.
Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет.
В субботу повстанцы вошли в Дамаск. Как сообщали СМИ, утром в воскресенье Асад покинул страну.
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