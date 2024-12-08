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МИД России подтвердил, что Асад принял решение оставить президентский пост и покинул Сирию

CentralAsia (CA) -  В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории Сирии он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Об этом сообщает МИД России.

Россия в этих переговорах не участвовала. МИД РФ призывает все стороны отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем.

Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет.

В субботу повстанцы вошли в Дамаск. Как сообщали СМИ, утром в воскресенье Асад покинул страну.

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