МИД России подтвердил, что Асад принял решение оставить президентский пост и покинул Сирию

CentralAsia (CA) - В результате состоявшихся переговоров Башара Асада с рядом участников вооруженного конфликта на территории Сирии он принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем. Об этом сообщает МИД России.

Россия в этих переговорах не участвовала. МИД РФ призывает все стороны отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путем.

Российские военные базы на территории Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. На данный момент серьезной угрозы их безопасности нет.

В субботу повстанцы вошли в Дамаск. Как сообщали СМИ, утром в воскресенье Асад покинул страну.