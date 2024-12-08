Сирийские повстанцы объявили комендантский час в Дамаске
- Азия и мир, политика
- 18:35, 08 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - Командование сирийской вооруженной оппозиции заявило, что введет комендантский час в Дамаске, который начнется с 16:00 по местному времени и продлится до 5:00 утра понедельника. Об этом пишет Deutsche Welle.
Управление военных операций не назвало причину введения комендантского часа.
Группы повстанцев не встретили сопротивления, войдя в Дамаск в воскресенье после взятия города Хомс. Местонахождение президента Башара Асада неизвестно, по сообщениям, он покинул страну.
По данным СМИ, два крупных аэропорта Сирии — в Дамаске и Алеппо — приостановили работу до 18 и 17 декабря.
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