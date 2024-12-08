Букингемский дворец выпустил рождественскую открытку

CentralAsia (CA) - Букингемский дворец выпустил третью рождественскую открытку короля Чарльза в качестве монарха, содержащую фотографию короля с супругой королевой Камиллой.

Как сообщает Daily Mail, фотография была сделана Милли Пилкингтон в садах Букингемского дворца в апреле, когда листва позади королевской четы распускалась розовыми и фиолетовыми цветами.

На фотографии 77-летняя Камилла одета в синее шерстяное креповое платье от Fiona Clare и обнимает мужа. Чарльзу 76 лет, он одет в светло-серый костюм и узорчатый синий галстук, улыбается, держа руку в кармане.

Открытка отличается от официального изображения, выбранного их величествами в прошлом году, — официальной фотографии коронации, сделанной Хьюго Бернардом в Тронном зале Букингемского дворца.

В том году на фотографии был изображен король в императорском знамени, а Камилла в короне королевы Марии. Оба были одеты в мантии поместья. Надпись внутри прошлогоднего послания гласила: «Желаю вам счастливого Рождества и Нового года».