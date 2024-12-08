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В результате пожара на складе на востоке Китая погибли 9 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// Turmush

CentralAsia (KZ) -  В результате пожара на востоке Китая погибли 9 человек, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Пожар вспыхнул 7 декабря на строящемся холодильном складе в провинции Шаньдун на востоке Китая.

На сегодня ведется расследование причин происшествия.

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