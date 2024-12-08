В результате пожара на складе на востоке Китая погибли 9 человек
- Казахстан, происшествия
- 19:26, 08 декабря 2024
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Иллюстративное фото
CentralAsia (KZ) - В результате пожара на востоке Китая погибли 9 человек, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Пожар вспыхнул 7 декабря на строящемся холодильном складе в провинции Шаньдун на востоке Китая.
На сегодня ведется расследование причин происшествия.
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