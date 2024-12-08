В результате пожара на складе на востоке Китая погибли 9 человек

Казахстан, происшествия

19:26, 08 декабря 2024

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Иллюстративное фото // Turmush CentralAsia (KZ) - В результате пожара на востоке Китая погибли 9 человек, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти. Пожар вспыхнул 7 декабря на строящемся холодильном складе в провинции Шаньдун на востоке Китая. На сегодня ведется расследование причин происшествия. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia Коронавирус в Казахстане Карта распространения