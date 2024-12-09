Граждане КНР и Монголии арестованы в связи с убийством гражданина Китая

CentralAsia (MNG) -

Ранее мы сообщили, что граждане Китая, приземлившиеся 4 декабря в аэропорту «Чингисхан» по маршруту Пекин—Улан-Батор, были взяты в заложники, один из них был убит из огнестрельного оружия.

Двое граждан, прибывших прямым рейсом из Китая, были встречены временно проживающими здесь соотечественниками в 14:00 ч 4 декабря. В это время двое молодых людей 22 и 23 лет взяли их в заложники и потребовали крупную сумму денег, сообщали местные СМИ. За это время преступники застрелили 32-летнего китайца по имени «В».

В ночь с 04 на 05/04.12.2024/ произошел инцидент, когда граждане Китая расстреляли друг друга в долине Хөшиг, сообщили другие местные СМИ.

Источники сообщают, что гражданин Китая был обманут своим соотечественником и доставлен в Монголию, а затем похищен и расстрелян в районе долины Хөшиг. В связи с этим серьёзным случаем под следствием также находятся двое граждан Монголии.

«Двое граждан Китая и двое граждан Монголии находятся под следствием по факту похищения двух граждан Китая и вымогательства денег у их семей в районе сомона Сэргэлэн аймака Тов, что привело к гибели одного гражданина Китая и повреждению имущества. Принимаются меры по их задержанию, ведется расследование», — сообщили в Главном управлении полиции Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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