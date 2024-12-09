Школьница из Монголии установила новый мировый рекорд на ЧМ по памяти

CentralAsia (MNG) - В эти дни в Стамбуле, Турция, прошел 33-й чемпионат мира по памяти.

Юная чемпионка мира, гроссмейстер УУРИЙНЦОЛМОН Энхжаргал (14 лет) запомнила 6465 цифр за 30 минут и установила новый мировой рекорд

Отмечая 33 года выдающихся достижений, чемпионат мира по памяти, совместно основанный Тони Бьюзеном и Рэймондом Кином OBE, является свидетельством когнитивных достижений человечества. От пионера искусства ментальных карт до проведения престижных чемпионатов по глобальной памяти, скорочтению и ментальным картам.

источник: MiddleAsianNews

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