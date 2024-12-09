17-летняя Ариунзаяа завоевала бронзовую медаль на Большом Шлеме в Токио

АРИУНЗАЯА Тэрбиш

CentralAsia (MNG) -

7-8 декабря в Токио прошел заключительный турнир Большого шлема по дзюдо 2024 года.

17-летняя монгольская спорстменка АРИУНЗАЯА Тэрбиш (-57кг), которая выиграла в этом году первенство мира до 18 лет и победила серебряного и бронзового призера чемпионата мира, золотого и серебряного призера Азиатских игр Момо Тамаоки в дополнительное время за третье место, выиграв бронзовую медаль на турнире Большого шлема в Токио и получив первую медаль во взрослой категории.

Соревнования в Токио завершают серию турниров Большого шлема в олимпийском 2024 году.

источник: MiddleAsianNews

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