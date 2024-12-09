Монгольская танцевальная группа Moon Dance заняла 3 место на Чемпионате мира

Группа Moon Dance

CentralAsia (MNG) -

Группа Moon Dance выступила с танцевальным номером Latin Roots. А из азиатского контингента выступили только монгольские команды.

7 декабря 2024 года в Вене (Австрия) состоялось одно из самых интересных и значимых соревнований года — Чемпионат мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Участие в нем приняли монгольские команды Moon Dance и Star.

В финале монгольские танцоры соревновались с командами из Германии и Австрии. В итоге немецкая команда Grün-Gold-Club Bremen заняла первое место, австрийская HSV Zwölfaxing A-Team — второе, монгольская Moon Dance — третье и монгольская Star — четвертое место соответственно.

Star dancesport team Mongolia

Коллектив Moon Dance участвует в этом конкурсе в 10-й раз с момента его основания и за последние три года успешно завоевал серебряную и две бронзовые медали.

источник: MiddleAsianNews

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