Искусство без границ: более 40 художников от Монголии до Турции объединяются на международной выставке живописи в Дхарамсале

CentralAsia (MNG) -

Горы встречаются с шедеврами: Международная художественная выставка освещает Дхарамсалу, а 40 стран объединяются в индийском городе в Гималаях, пишет Hindustan Times.

В 9-й Международной групповой выставке живописи приняли участие более 40 художников из разных стран, включая Монголию, Таиланд, Турцию, Вьетнам, Непал и Индию.

Фонд искусств Jalesar Art Foundation Odisha организовал эту четырехдневную (3-6 декабря) выставку и художественную программу в горном городе Дхарамсала на севере Индии.

Эти художники представили различные формы искусства, чтобы продемонстрировать свою культуру и традиции. Организаторы и художники считали, что эта программа поможет им обмениваться своим искусством и развивать дружеские отношения друг с другом. С другой стороны, туристам, которые посещают Художественный музей Кангра в Дхарамсале, также понравилась концепция выставки.

Золбоотөгөлдөр Оргил, художница из Монголии, сказала ANI: «Я узнала об этой программе из социальных сетей, а затем связался с организатором, и мы приехали сюда со своими друзьями-художниками. Нас десять человек из Монголии. В первый день мы выставили свои картины в этом музее, а на второй день мы отправились путешествовать по Дхарамсале, а сегодня у нас здесь проходит выставка под открытым небом. Здесь очень приятно находиться».

«Это очень замечательное и естественное место, и мы встречаем здесь новых друзей. Нас около сорока-пятидесяти художников из разных стран, и это, безусловно, пойдет нам на пользу, поскольку мы встречаем новых друзей и посещаем новое место с прекрасной природой и прекрасной культурой, поэтому для меня это очень приятно», — добавила Золбоотөгөлдөр.

Ган-Очир Мөнхжаргал, монгольская художница сказала: «Я приехала сюда, чтобы исследовать индийскую природу и индийских людей здесь. Также прекрасно видеть художников других стран. Это так удивительно, и высокие горы очень красивы».

Дипендер, художник из Непала, в разговоре с ANI сказал: «Мы приехали сюда из художественного фонда. Сюда приехали художники из Монголии, Таиланда, Турции, Вьетнама, Непала и Индии. Национальная художественная сангха Непала также поддержала фонд искусств Jaleswar Art Foundation Odisha в организации этого мероприятия здесь. Это мероприятие принесет пользу художникам, поскольку оно позволит развить дружеские отношения, и мы также сможем испытать художественный и культурный обмен с другими странами».

Он добавил: «Дхарамсала — прекрасное место, и мы также выставили наши картины о культуре, наследии и пейзажах в этом музее. Люди узнают обо всех этих местах, которые показаны здесь через выставку».

Соумья, туристка из Бангалора, сказала: «Выставка картин действительно выглядит потрясающе, и на ней представлены разные типы картин, хотя это международная картина, есть люди из разных стран, которые приезжают и участвуют в ней, и им любопытнее выразить свой талант и привнести его в культуру Индии, и мне очень понравилась концепция, которую они принесли сюда».

источник: MiddleAsianNews

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