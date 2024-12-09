Одонтуяа заявила, что экологическое сотрудничество Монголии и Китая плодотворно

Одонтуяа Салдан

CentralAsia (MNG) - Министр окружающей среды и изменения климата Монголии Одонтуяа Салдан заявила, что сотрудничество Монголии и Китая в борьбе с опустыниванием, сохранении биоразнообразия и смягчении последствий изменения климата является плодотворным и процветающим.

Совместные экологические инициативы являются ключевым направлением двустороннего экологического сотрудничества, заявила министр в интервью агентству «Синьхуа», добавив, что они соответствуют общим целям, изложенным в совместном заявлении 2022 года о продвижении всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху между Монголией и Китаем.

Для дальнейшего укрепления сотрудничества в области предотвращения опустынивания две страны совместно создали Китайско-монгольский центр сотрудничества по предупреждению и контролю опустынивания. Исследовательская группа из Пекинского университета готовит комплексное технико-экономическое обоснование, а совместная рабочая группа проводит исследования по проекту, добавила министр.

В рамках этого сотрудничества Китай поддержал план Монголии «Посадим миллиард деревьев», цель которого — высадить не менее 1 миллиарда деревьев к 2030 году для борьбы с опустыниванием.

Китайское агентство международного развития и сотрудничества достигло соглашения с Министерством экономики и развития Монголии и другими соответствующими агентствами по продвижению мер по предотвращению опустынивания. Кроме того, монгольские чиновники и эксперты по охране окружающей среды отправились в Китай, чтобы изучить опыт страны в борьбе с опустыниванием.

Одонтуяа подчеркнула успех совместного проекта Монголии и Китая с 2018 по 2024 год, направленного на защиту находящегося под угрозой исчезновения гобийского медведя (мазаалай) посредством технической помощи для улучшения условий исследований и содействия сотрудничеству между монгольскими и китайскими учеными.

В пустыне Гоби обитают редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, такие как гобийский медведь, лошади Пржевальского (тахи), архары, снежные барсы и перелетные птицы. Эта территория является единственным местом обитания находящегося под угрозой исчезновения дикого верблюда-бактриана (хавтгай).

Заглядывая вперед, Монголия стремится расширить трансграничные усилия по сохранению, уделяя особое внимание защите путей миграции диких животных, профилактике зоонозных заболеваний и наращиванию потенциала, сказала Одонтуяа.

Монголо-китайское трансграничное сохранение, совместные исследования и трансграничные коридоры вносят значительный вклад в защиту видов в их родной среде обитания и сохранение биоразнообразия, отметила министр.

В пустыне Гоби на юге Монголии правительство развивает инфраструктуру экологически устойчивым образом для защиты диких животных, таких как белая газель и монгольский дикий осёл (хулан (Equus hemionus)), сказала министр.

«Мы уже начали утверждать и внедрять стандарты для переходов и ограждений, благоприятных для диких животных», сказала Одонтуяа. «Опираясь на этот опыт, Монголия готова сотрудничать с Китаем, чтобы сделать пограничные ограждения между двумя странами более благоприятными для диких животных».

источник: MiddleAsianNews

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