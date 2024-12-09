Еще одна монголка завоевала бронзу для ОАЭ на турнире Большого шлема в Токио

CentralAsia (MNG) -

Ранее мы сообщили, что 17-летняя АРИУНЗАЯА Тэрбиш (-57кг) завоевала бронзовую медаль на Большом Шлеме в Токио.

Тогда еще одна монголка, представлявшая Объединенные Арабские Эмираты, ХОРЛООДОЙ Бишрэлт (-52кг) заняла третье место в Японии. Она завоевала бронзу на турнире Большого шлема в Токио в 2024 году, победив японку Рин Макеучи в матче-базари за третье место.

Хорлоодой начала выступать на мировом татами в январе 2023 года, представляя Объединенные Арабские Эмираты.

источник: MiddleAsianNews

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