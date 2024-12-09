Премьер-министр Монголии совершил исторический визит на Ближний Восток

CentralAsia (MNG) -

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай завершил недельный визит на Ближний Восток, в ходе которого он обсудил с лидерами Саудовской Аравии, Королевства Бахрейн и Объединенных Арабских Эмиратов пути расширения двустороннего сотрудничества и содействия экономическому развитию.

В ходе своего визита премьер-министр встретился с:

Наследным принцем и премьер-министром Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом, с которым он обсудил расширение двустороннего сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, полезных ископаемых и охраны окружающей среды

Наследным принцем и премьер-министром Королевства Бахрейн Салманом бин Хамадом бин Исой Аль Халифой, где оба лидера обсудили планы совместной работы по содействию экономическому развитию и борьбе с опустыниванием

Президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном, который согласился с премьер-министром Оюн-Эрдене о важности укрепления связей в различных областях: от цифровой экономики до туризма

Исторический характер визита, который включал первый официальный визит премьер-министра Монголии в Бахрейн, и старшинство тех, кто встречался с премьер-министром, подчеркивают растущую привлекательность Монголии для международных партнеров как места назначения для прямых иностранных инвестиций. Это следует за ростом экономики Монголии на 7% в 2023 году.

Во время своего пребывания в регионе премьер-министр также выступил с программной речью на 16-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD COP 16), которая проходила в Эр-Рияде, в ходе которой он рассказал о влиянии опустынивания на Монголию и необходимости международного сотрудничества для решения этой проблемы. Монголия примет саммит UNCCD COP 17 в 2026 году.

Премьер-министр также принял участие в саммите One Water, проходящем в Эр-Рияде, где на встрече с президентом Франции Макроном оба лидера выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в горнодобывающем секторе экологически устойчивым образом и начале работы над крупными совместными проектами в ближайшем будущем.

Комментируя свой визит, премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ сказал:

«Укрепление экономических и дипломатических связей Монголии с ключевыми третьими соседями на Ближнем Востоке имеет жизненно важное значение для обеспечения инвестиций, которые обеспечат более высокий уровень жизни нашего народа и решат экологические проблемы, угрожающие нашему кочевому наследию.

«Более тесно сотрудничая с Саудовской Аравией, Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами, мы можем открыть новые возможности в горнодобывающей промышленности, возобновляемой энергетике, туризме, сельском хозяйстве и других секторах, объединяя усилия для реализации крупных проектов на благо наших граждан.

«Успех моего визита показывает, что страны в быстрорастущих частях мира все чаще рассматривают Монголию как партнера для роста и экономического развития, и я с нетерпением жду, когда наши связи в регионе будут укрепляться в ближайшие годы».

источник: MiddleAsianNews

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