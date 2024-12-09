Вторая школьница из Монголии установила новый мировой рекорд на ЧМ по памяти

CentralAsia (MNG) -

В Стамбуле (Турция) завершился 33-й чемпионат мира по памяти.

Мы ранее сообщили, что проходящей 33-й чемпионат мира по памяти монгольская школьница УУРИЙНЦОЛМОН Энхжаргал (14 лет) запомнила 6465 цифр за 30 минут и установила новый мировой рекорд.

На этот раз 14-летняя ученица НАРАНЗУЛ Отгон-Улаан запомнила 37,5 колод или 1968 карт за 60 минут и установила новый мировой рекорд среди юниоров

источник: MiddleAsianNews

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