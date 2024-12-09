Башар Асад с семьей прибыл в Москву и получил политическое убежище, - СМИ

CentralAsia (CA) - Экс-президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву, Россия предоставила ему убежище, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Кремле. Он приехал вместе с членами своей семьи. Позднее эту информацию подтвердило еще одно госагентство, «РИА Новости».

«Президент Сирии Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище», — рассказал источник.

По словам собеседника агентств, лидеры вооруженной оппозиции гарантировали России безопасность военных баз и дипломатических учреждений в Сирии. Источник подчеркнул, что в Москве надеются на продолжение политического диалога ради интересов сирийского народа и развития двусторонних отношений между Россией и Сирией. «Россия всегда выступала за поиск политического решения в урегулировании сирийского кризиса. Исходим из необходимости возобновления переговоров под эгидой ООН», — указал он.

В ночь на 8 декабря боевики вооруженной оппозиции вошли в Дамаск. Башар Асад покинул столицу страны на самолете. Днем 8 декабря российский МИД подтвердил, что Асад после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта на территории САР» принял решение оставить президентский пост и покинул страну. Россия в переговорах Асада с оппозицией не участвовала, отметил МИД.

Экс-президенту Сирии 59 лет, он правил страной с 2000 года, приняв пост главы государства после своего отца, Хафеза Асада, по итогам безальтернативного референдума.