Антикоррупционный орган Южной Кореи допустил арест президента по делу о мятеже

CentralAsia (CA) - Управление расследований коррупционных преступлений в отношении высокопоставленных госслужащих Южной Кореи допустило арест президента страны Юн Сок Ёля в рамках расследования дела о мятеже. Об этом сообщило агентство «Рёнхап». Прокуратура ранее присвоила главе государства по этому делу статус подозреваемого.

«Правовые меры возможны вне зависимости от должности (подозреваемого)»,— заявил представитель ведомства.

В свою очередь в национальной полиции также не исключили возможности допроса Юна по обвинениям в государственной измене, связанным с его попыткой объявить на минувшей неделе военное положение в стране. Сегодня там рассмотрят вопрос о введении запрета на поездки Юн Сок Ёля.

3 декабря президент Юн Сок Ёль ввел в Южной Корее военное положение. Решение он объяснил защитой от просеверокорейских сил. Парламент, несмотря на запрет на свою работу, проголосовал за отмену режима. 8 декабря министра обороны Ким Ён Хёна арестовали. Парламент не смог объявить импичмент президента, но даже в пропрезидентской партии считают, что его отставка неизбежна.