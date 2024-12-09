В Грузии в ходе протестов задержали около 400 человек

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CentralAsia (CA) - Более 400 человек задержали в ходе акций протестов в Тбилиси с 28 ноября, заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе на брифинге. Об этом сообщает портал Publika.

При этом 30 человек привлекли к уголовной ответственности, в отношении 372 граждан завели административные дела, отметил Дарахвелидзе.

«В отношении 62 было применено административное заключение, более 100 человек оштрафовали. В отношении остальных активно ведутся судебные разбирательства», — заявил замглавы ведомства.

Кроме того, в центре Тбилиси с 28 ноября совершено порядка 60 случаев краж, добавил чиновник.

В ходе митинга 8 декабря сторонники оппозиции забросали пиротехникой здание парламента на проспекте Руставели в столице Грузии. В результате в этом районе позвучало более 10 взрывов. По данным Rustavi2, на месте проведения демонстрации не было полицейских.

Корреспондент телеканала отметил, что демонстрация закончилась мирно. Акция протеста завершилась около 2:00, протестующие покинули проспект Руставели, движение по улице возобновилось. Это был 11-й день митингов в Тбилиси.

Массовые уличные протесты начались в Грузии на фоне выборов в парламент в конце октября, с результатами которых не согласилась оппозиция. Митинги ожесточились с конца ноября. Поводом стало решение премьер-министра Ираклия Кобахидзе снять с повестки вопрос о переговорах по поводу вступления Тбилиси в Евросоюз до 2028 года. Протестующих поддерживает президент страны Саломе Зурабишвили. Политик назвала парламент «нелегитимным».