Авиация США нанесла более 70 ударов по территории Сирии

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CentralAsia (CA) - Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) заявило о нанесении боевой авиацией порядка 70 высокоточных ударов по выявленным целям «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в КР) на территории Сирии.

«Самолеты армии США нанесли десятки прицельных авиаударов по целям ИГ и ее боевикам в САР (Сирийской Арабской Республике), чтобы помешать террористам воспользоваться текущей ситуацией в стране»,— говорится в сообщении. В CENTCOM добавили, что в результате ударов с воздуха было поражено порядка 75 целей.

Накануне американская газета The New York Times (NYT) написала, что пришедшая к власти в Сирии вооруженная оппозиция заверила администрацию Белого дома, что не позволит «Исламскому государству» участвовать в их деятельности.

8 декабря сирийскую столицу Дамаск заняли антиправительственные войска. Башар Асад сложил с себя полномочия и покинул страну. По данным СМИ, сейчас он в России, где ему предоставили убежище. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти.