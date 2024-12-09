«Я и Путин». Президент Турции считает, что в мире остались только два лидера

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CentralAsia (CA) - В мире остались только два лидера — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский президент Владимир Путин. Об этом турецкий лидер заявил на встрече с молодежью в провинции Газиантеп, передает Hurriet.

«В настоящее время в мире остались только два лидера: я и Владимир Путин. Я говорю это не потому, что я — это я, я говорю по делу. Срок моих полномочий составляет 22 года. Почти столько же — господина Путина. Все остальные ушли...Тут важно продолжать политику»,— сказал Эрдоган.

В этой связи он высказал мнение, что с уходом с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая находилась в должности 16 лет, «в Германии закончилась политика».

Президент Турции также выразил уважение к предшественнику Меркель — канцлеру Германии в 1998--2005 годах Герхарду Шрёдеру. Эрдоган отметил, что Шрёдер проявлял особое уважение к турецкому народу и культуре.

В частности, турецкий президент рассказал, что во время рамадана бывший глава немецкого правительства не пил пиво за общим столом с ним, что демонстрировало его уважение к мусульманским традициям. По словам президента Турции, диалог между ними продолжается, и Шрёдер периодически приезжает в Турцию.

Реджеп Тайип Эрдоган также подчеркнул, что Герхард Шрёдер имеет сильные позиции в немецкой политике, и выразил надежду на появление подобных фигур во внутриполитической жизни Турции.

Путин является российским президентом с 2000 года. В 2008-2012 годах он был премьер-министром, возглавлял страну Дмитрий Медведев. В марте 2024 года Путин был избран на пятый срок — до 2030 года.

Эрдоган в 2003-2014 годах был премьер-министром Турции, а с 2014 года является президентом страны. В 2023 году был избран на третий срок — до 2028 года.