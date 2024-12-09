В США возле Андреяновских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3
- Азия и мир, происшествия
- 11:43, 09 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - Землетрясение магнитудой 6,3 произошло недалеко от Андреяновских островов, которые относятся к американскому штату Аляска, сообщила Г еологическая служба США (USGS).
Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.
Эпицентр землетрясения находился в 107 километрах к юго-западу от города Адак.
Очаг подземных толчков залегал на глубине около 48 километров.
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