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В США возле Андреяновских островов зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3

CentralAsia (CA) -  Землетрясение магнитудой 6,3 произошло недалеко от Андреяновских островов, которые относятся к американскому штату Аляска, сообщила Г еологическая служба США (USGS).

Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

Эпицентр землетрясения находился в 107 километрах к юго-западу от города Адак.

Очаг подземных толчков залегал на глубине около 48 километров.

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