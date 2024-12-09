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На границе Казахстана и Узбекистана произошло землетрясение магнитудой 3,9

CentralAsia (KZ) -  В приграничном районе Казахстана и Узбекистана 9 декабря в 08:24 по времени Астаны произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,9, сообщает Казахстанский центр данных ИГИ НЯЦ.

Как сообщили в МЧС РК, очаг землетрясения располагался на территории Казахстана в 742 километрах к юго-западу от Алматы. На территории Казахстана подземные толчки ощущались в селе Атакент Мактааральского района силой в 2 балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

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