Израиль оккупирует регион в Сирии спустя 51 год, Россия призвала к экстренному заседанию ООН, - СМИ

CentralAsia (CA) - После того как президент Сирии Башар Асад бежал из страны и укрылся в России, поразительный шаг спустя 51 год последовал от Израиля, пишет турецкое издание Sondakika.

По данным израильского государственного телевидения KAN, израильская армия подтвердила, что заняла гору Шейх на сирийской стороне оккупированных Голанских высот.

В сообщении говорится, что подразделения ВВС израильской армии захватили сирийскую сторону горы Шейх, чтобы укрепить свои оборонительные позиции против возможных угроз со стороны группировок, свергнувших режим Баас. Было заявлено, что операция по захвату была начата израильской армией после того, как группировки, свергнувшие режим Баас, начали захватывать позиции сирийской армии на границе с Израилем. Также сообщается, что в ходе операции израильские войска не встретили никакого сопротивления.

Израильская армия объявила, что направила свои силы на Голанские высоты и в буферную зону между Израилем и Сирией, которую она заняла после свержения 61-летнего баасистского режима в Сирии. Израиль нанес удары по складам оружия и объектам в Сирии, находящимся под контролем группировок, свергнувших режим Баас. Израиль нанес удары по 10 складам оружия и военным объектам в Сирии, которые находятся под контролем группировок, свергнувших 61-летний режим Баас. Израильские военные самолеты нанесли удары по военному аэропорту Меззе в Дамаске, Кунейтра Гара, Манкат Эльхадаб, Зоне безопасности Дамаска, Кунейтра Тель Шам, Военно-научному центру Дамаска, Тель Акрабе в сельской местности провинции Даръа, военной базе Калкале, Тель Теалеп в Даръа и некоторым точкам в городе Гийта. Эти объекты известны как стратегические военные объекты и склады оружия.

Источники в израильской армии сообщили газете Haaretz, что в последние дни израильские войска наносят удары по боеприпасам, представляющим угрозу для Израиля, и сирийским системам ПВО, которые рискуют быть захваченными повстанцами. По словам источников, существует опасение, что развал сирийской армии может привести к проникновению экстремистов в буферную зону с Израилем, и по этой причине израильские войска были развернуты в регионе, а армия также готовится к сценарию, при котором могут потребоваться резервные силы.

Россия потребовала созвать в понедельник специальное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить крах режима Асада в Сирии. «В то время как глубина и последствия последних событий в Сирии для страны и всего региона еще не до конца понятны, Россия запросила срочные закрытые консультации в Совете Безопасности ООН», - сообщил постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский в Telegram в воскресенье. По словам представителя, необходимо обсудить происходящее в Силах ООН по наблюдению, которые отвечают за поддержание режима прекращения огня между Израилем и Сирией и наблюдение за буферной зоной, отделяющей оккупированные Израилем Голанские высоты от остальной территории Сирии. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что он приказал армии взять под контроль буферную зону.