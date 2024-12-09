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Россия передала Украине тела военнопленных, погибших при крушении Ил-76 под Белгородом
Предыстория: В России разбился военный самолет Ил-76. По данным Минобороны РФ, на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ

CentralAsia (CA) -  Россия передала Украине тела военнопленных, погибших при крушении транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, заявила омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.

«Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала», — сказала Москалькова. Других подробностей не приводится.

В Украине возвращение тел погибших военнопленных пока не комментировали.

Также омбудсмен заявила, что обмен телами погибших между Россией и Украиной продолжится. Последний состоялся 29 ноября: Россия вернула тела 52 человек, Киев получил тела 502 погибших.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение возле села Яблоново в Белгородской области утром 24 января 2024 года. На борту, как заявили в российском Минобороны, были 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена. ️Следственный комитет России утверждает, что самолет сбили ракетой, выпущенной из американского комплекса Patriot. В Киеве утверждали, что не знали о перевозке военнопленных этим бортом.

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