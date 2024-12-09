Рэпера Jay Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке рэпера P.Diddy в 2000 году. В суд подан гражданский иск

Jay-Z

CentralAsia (CA) - Против рэпера Jay-Z (настоящее имя — Шон Картер) подали гражданский иск, в котором его обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году, совершенном предположительно вместе с рэпером P.Diddy, пишет NBC News.

Обвинительница в иске указана как аноним (в США в таких случаях используется имя Джейн Доу). Она заявляет, что насилие произошло, когда ее отвезли на домашнюю вечеринку после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards. По ее словам, у нее не было билета на церемонию вручения премии, и она подходила к водителям лимузинов, чтобы попытаться попасть на шоу или на вечеринку после него. Один из водителей сказал ей, что работает на P.Diddy, и она «соответствует тому, что искал P.Diddy»

На вечеринке ей, как утверждается в иске, предложили напиток, от которого она почувствовала себя «одурманенной» и пошла в комнату, чтобы лечь. Вскоре в эту комнату вошли оба рэпера. Заявительница утверждает, что Картер раздел ее и изнасиловал, а Комбс вначале наблюдал, а затем тоже присоединился. В иске говорится, что заявительница смогла противостоять принуждению к оральному сексу с Комбсом, ударив его по шее, и что он «остановился».

Первоначально иск был подан в октябре в Южном округе Нью-Йорка. В качестве ответчика в нем был указан P.Diddy. 8 декабря иск подали повторно, чтобы включить в него Jay-Z, пишет NBC News. Обвинительница требует в иске возмещения ущерба. В каком размере — не уточняется.

Сам Jay-Z назвал обвинения «идиотскими». Обращаясь к техасскому юристу Тони Бузби, подавшему иск, он написал: «Эти обвинения настолько отвратительны по своей природе, что я умоляю подать уголовную жалобу, а не гражданскую! Любой, кто совершил такое преступление против несовершеннолетнего, должен быть заперт, вы согласны? Эти предполагаемые жертвы заслуживали бы настоящего правосудия, если бы это было так».

Также в заявлении рэпер пишет, что он «молодой человек, который выбрался из Бруклина», и они «не играют в такие игры». «У нас очень строгие кодексы и честь. Мы защищаем детей», — пишет Jay-Z.

В сентябре рэпера P.Diddy задержала полиция, и с тех пор он находится в тюрьме Нью-Йорка по обвинению в сговоре с целью вымогательства, в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и в сексуализированном насилии. Он обвинения отвергает. В освобождении под залог рэперу отказано, суд по его делу состоится 5 мая 2025 года. На одном из предварительных слушаний прокуроры заявили, что они находятся в процессе предъявления дополнительных обвинений.

В октябре команда защитников, представляющих потерпевших от сексуализированного насилия со стороны P.Diddy, объявила, что в течение месяца в суды Нью-Йорка, Калифорнии и Флориды будут поданы 120 исков. В них говорится, что пострадавшие подвергались насилию на закрытых частных вечеринках с участием звезд шоу-бизнеса в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Майами. Их накачивали наркотиками, снимали на видео, запугивали и платили крупные суммы за молчание.