Решение о предоставлении убежища Асаду и его семье принял Путин, - Песков

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CentralAsia (CA) - Решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье принимал президент РФ Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Накануне ТАСС со ссылкой на источник в Кремле сообщил, что бывший президент Сирии вместе с членами семьи прибыл в Москву.

При этом Песков добавил, что сейчас ему нечего сказать журналистам о местонахождении Асада, и встречи с ним в официальном графике Путина не предусмотрено.

Он также отметил, что Кремлю «совершенно необязательно» выступать с официальным заявлением о предоставлении Асаду убежища в России. «Мы не обязаны этого делать», — сказал он.

Говоря о ситуации в Сирии в целом, Песков сказал, что произошедшее там «удивило весь мир» и Кремль «в данном случае не исключение». По мнению пресс-секретаря Путина, Сирию ожидает «очень непростой период, связанный с нестабильностью», но Кремль будет поддерживать диалог со всеми региональными странами «по сирийским делам».

В ночь на 8 декабря боевики вооруженной оппозиции вошли в Дамаск. Башар Асад покинул столицу страны на самолете. Днем 8 декабря российский МИД подтвердил, что Асад после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта на территории САР» принял решение оставить президентский пост и покинул страну. Россия в переговорах Асада с оппозицией не участвовала, отметил МИД.

Экс-президенту Сирии 59 лет, он правил страной с 2000 года, приняв пост главы государства после своего отца, Хафеза Асада, по итогам безальтернативного референдума.