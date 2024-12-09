Кто такой Аль-Джолани, сирийский повстанец, положивший конец правлению Асада? - Bloomberg

Абу Мохаммед аль-Джолани обращается к толпе в знаменитой мечети Омейядов в Дамаске 8 декабря

CentralAsia (CA) - Семья Асадов правила Сирией более полувека — в последние годы только частью страны. Неожиданный натиск повстанцев сверг ее более чем через десятилетие после того, как восстание впервые бросило вызов власти президента Башара Асада. Он бежал из страны в Россию.

Дальнейшие события будут зависеть от того, как объединятся разрозненные оппозиционные силы и как иностранные заинтересованные стороны воспользуются образовавшимся вакуумом власти. Почти наверняка экономика, которая уже была измотана 13 годами гражданской войны, продолжит страдать.

Bloomberg предоставил путеводитель по внутренним игрокам, включая Ахмеда аль-Шараа, лидера молниеносного наступления, которое свергло Асада, а также внешним сторонам, заинтересованным в игре.

Что мы знаем об Аль-Шараа, он же Абу Мохаммед аль-Джолани?

Захват Дамаска был осуществлен под руководством «Хайат Тахрир аш-Шам» ХТШ, или Организации освобождения Леванта, и ее лидер — сириец по имени Ахмед аль-Шараа, более известный под своим военным псевдонимом Мохаммед аль-Джолани — внезапно оказался на весьма влиятельной должности, которая потенциально может повлиять на будущее Сирии.

ХТШ является преемником Фронта Нусра, который был филиалом Аль-Каиды, группировки, ответственной за атаки на США 11 сентября. Аль-Джолани присоединился к Аль-Каиде в Ираке после вторжения США и был там задержан и заключен в тюрьму американцами.

ХТШ признана иностранной террористической организацией США и другими странами. США предлагают вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию об Аль-Джолани, и его прошлое вызовет вопросы о том, в какой степени он очистил свою среду от экстремистских элементов.

Он предположил, что является сдерживающей силой и в какой-то степени отмежевался от своего прошлого; корни ребрендинга его группы в ХТШ восходят к 2017 году. «Я говорю: не судите по словам, а по действиям. Реальность говорит сама за себя. Эти классификации в первую очередь политические и в то же время неверные», — сказал он в интервью CNN 6 декабря.

Похоже, сейчас он проводит кампанию по привлечению внимания общественности, но до завоевания Дамаска 42-летний боевик очень мало рассказывал о себе и своем пути становления исламистским бойцом.

Одна из подсказок кроется в интервью шоу PBS Frontline в 2021 году, в котором он говорил о втором палестинском восстании в 2000 году. «Мне было 18 или 19 лет. В то время я начал думать о том, как я могу выполнить свой долг по защите нации, которую преследовали оккупанты и захватчики», — сказал он.

Аль-Джолани, как полагают, командует примерно 15 000 бойцов и, как ожидается, теперь сосредоточится на построении местного управления в недавно захваченных городах, включая столицу Дамаск, Алеппо, Хаму и Хомс. Бойцы из поддерживаемой Турцией зонтичной группы, известной как Национальный фронт освобождения, также присоединились к ХТШ.

Какие еще местные силы имеют отношение к этому вопросу?

Есть остатки сил, лояльных Асаду, которые — с помощью России, Ирана и ливанской группировки «Хезболла» — до сих пор умудрялись ограничивать территорию, удерживаемую группами боевиков, примерно третью часть страны. Что с ними станет — открытый вопрос, поскольку они, по-видимому, растворились в течение нескольких дней.

Затем идет Сирийская национальная армия. Это поддерживаемая Турцией повстанческая группировка, которая работает вместе с другими повстанцами в нападении на режим. Они не являются сплоченной группой, но, похоже, у них общая цель — свержение режима и сдерживание ХТШ.

Боевик антиправительственного движения молится во дворе мечети Омейядов в Дамаске 8 декабря.

Другими игроками являются Отряды народной самообороны (YPG). Это вооруженное крыло Курдской партии демократического союза Сирии, которая стремится к автономии для сирийских курдов и продемонстрировала готовность работать с любой силой, способной содействовать достижению этой цели.

Как иностранные заинтересованные стороны играют в эту игру?

Иностранные державы — включая Россию, Иран, США и Турцию — увидели в войне возможность расширить свое влияние в стране, которая находится на геополитических линиях разлома региона. Сейчас Россия и Иран — сторонники Асада — рассматриваются как проигравшие. Турции есть что выиграть. А позиция США, похоже, меняется, учитывая переход к новому президенту в январе.

Россия, союзник Сирии времен Холодной войны, повернула войну в пользу режима Асада, начав бомбардировку в сентябре 2015 года. Россия долгое время сохраняла свою единственную военную базу за пределами бывшего Советского Союза в средиземноморском порту Тартус в Сирии и в 2017 году заключила сделку, сохранив доступ к авиабазе около Латакии. Но в последнее время внимание России было сосредоточено на ее войне в Украине. Государственное агентство ТАСС сообщило, что Асаду и его семье было предоставлено убежище в России.

Иран разместил свой элитный Корпус стражей исламской революции в Сирии, чтобы достичь своей цели — обеспечить выживание режима Асада, своего главного союзника на Ближнем Востоке. Альянс предоставил Ирану сухопутный коридор, протянувшийся через Ирак и Сирию в Ливан, по которому он мог бы легче перевозить оружие и снаряжение для Хезболлы, которая была значительно ослаблена более чем годом конфликта с Израилем.

Турция сыграла сложную роль в войне. Первоначально союзница Асада в начале восстания в 2011 году, а затем сторонник сирийских повстанцев, Турция была частью возглавляемой США коалиции против Исламского государства, ответвления Аль-Каиды, которое использовало потрясения сирийской войны для завоевания территорий в этой стране и в Ираке. Однако Турция неоднократно атаковала самые эффективные сухопутные силы блока, вооруженные США YPG. Турция считает Отряды народной самообороны (YPG) врагом, потому что они имеют корни в Рабочей партии Курдистана, или РПК, которая сражалась за автономный регион внутри Турции с 1984 года.

США в течение многих лет оказывали скрытую поддержку сирийским повстанцам, сражающимся с режимом, но отказались от этой программы в середине 2017 года. США сыграли важную роль в борьбе с Исламским государством, проведя воздушную кампанию против группировки в 2014 году и отправив наземные войска в следующем году для оказания помощи курдским силам, сражающимся с джихадистами. После того, как Исламское государство потеряло территорию, которую оно контролировало в Сирии, США сократили свое присутствие, но все еще сохраняли там небольшие силы для борьбы с остатками радикальной группировки. Однако избранный президент Дональд Трамп заявил, что США «не должны иметь ничего общего » с Сирией.

Что осталось от экономики Сирии?

14-летняя война нанесла огромный урон экономике Сирии. Нехватка надежных данных затрудняет определение точного объема производства страны. Однако Всемирный банк в 2022 году подсчитал, что валовой внутренний продукт Сирии сократился более чем наполовину к 2020 году по сравнению с довоенным уровнем около 60 миллиардов долларов, и в результате с 2018 года страна была отнесена к странам с низким уровнем дохода.

Пожар в одной из комнат резиденции свергнутого президента Башара Асада в Тишрине в Дамаске 8 декабря 2024 года.

По данным Программы развития ООН, по состоянию на 2020 год уровень занятости составлял около 50%, а индекс развития человеческого потенциала в Сирии откатился на 35 лет назад из-за сбоев в образовании и здравоохранении.

Сирия была производителем мелкого масла еще до начала гражданской войны, с трудом удовлетворяя собственные внутренние потребности в топливе. Существовал нишевый экспортный рынок оливкового масла и фисташек, но он в значительной степени исчез, поскольку война привела к краху сельскохозяйственного производства Сирии. Страна стала известна экспоненциальным ростом незаконной торговли наркотиками, в частности, супердешевыми амфетаминовыми таблетками каптагона.

Исторический обзор: почему Сирия стала очагом напряженности?

Когда-то находившаяся под французским мандатом, Сирия стала независимой после Второй мировой войны. В 1966 году отколовшаяся от партии Баас группа во главе с военными офицерами, принадлежащими к алавитскому меньшинству, пришла к власти. Это обеспечило господство группы, чья вера является ответвлением шиитского ислама, в стране, где около 74% населения являются мусульманами-суннитами. Население Сирии также включает значительные христианские, друзские и курдские общины.

Хафез аль-Асад , один из деятелей переворота 1966 года, осуществил контрпереворот в ноябре 1970 года против своих товарищей по армии и построил режим, основанный на абсолютной власти, культе личности и жестокости по отношению к своим противникам. После того, как его старший сын Бассель погиб в автокатастрофе в 1993 году, Хафез готовил своего второго сына Башара к наследованию. Хафез умер в 2000 году, и его сын был изначально принят сирийцами и западными державами как реформатор.

В рамках волны продемократических беспорядков, известных как Арабская весна, в марте 2011 года в Сирии вспыхнули протесты. Используя сценарий своего отца, Башар Асад использовал любые необходимые средства — включая химическое оружие — для подавления инакомыслия. Конфликт в основном разгорелся по религиозному признаку: сирийские алавиты поддержали Асада, а сунниты — оппозицию.