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В Турции два военных вертолета столкнулись во время учений, шесть человек погибли

CentralAsia (CA) -  В турецкой провинции Ыспарта столкнулись два вертолета вооруженных сил страны, передает TRT Haber. Погибли шесть военнослужащих.

Минобороны Турции сообщило, что вертолеты Школы армейской авиации Bell UH-1 выполняли тренировочные полеты. После столкновения один из них разбился рядом с заправочной станцией, другой смог приземлиться.

Среди погибших — бригадный генерал Иса Байдилли, уточняет NTV. К месту крушения прибыли пожарные и медики. Причина столкновения двух вертолетов пока неизвестна.

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