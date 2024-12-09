Протурецкие силы в Сирии сообщили о контроле над удерживаемым курдами Манбиджем

CentralAsia (CA) - Поддерживаемая Турцией «Сирийская национальная армия» (СНА) взяла под контроль город Манбидж на севере Сирии, сообщили Anadolu и Daily Sabah.

Глава сформированного оппозицией временного правительства Сирии Абдуррахман Мустафа поздравил жителей Манбиджи и СНА «с освобождением города» от курдских сил. Он назвал произошедшее следующим шагом «на пути к восстановлению суверенитета Сирии».

Манбидж контролировался поддерживаемыми США Рабочей партией Курдистана (РПК) и Силами самообороны сирийских курдов (YPG) c 2016 года — тогда курдские силы отбили его у «Исламского государства». Как отмечает Daily Sabah, силы СНА вошли город с северного и западного направлений 8 декабря и вскоре достигли центральных кварталов.

Манбидж находится в 30 км к западу от реки Евфрат — последний крупный оплот курдов в этой местности, отмечают СМИ. СНА начала наступление в этом направлении в рамках операции Dawn of Freedom. Ее цель состоит в вытеснении курдских сил с территории Сирии. Накануне курдские формирования утверждали, что бои за Манбидж продолжаются.