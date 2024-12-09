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Президенту Южной Кореи запретили выезжать из страны
Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль

CentralAsia (CA) -  Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёль запретили выезд из страны на время расследования дела о государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью, связанных с его кратковременным объявлением военного положения. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Запрет был введен Министерством юстиции вскоре после того, как Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO) сообщило, что оно направило запрос о принятии такого решения. Для расследования дела полиция сформировала группу из 150 следователей.

Президент Юн Сок Ёль ввел в Южной Корее военное положение 3 декабря. Оно действовало в стране несколько часов. Решение он объяснил защитой от просеверокорейских сил. 8 декабря министра обороны Ким Ён Хёна арестовали. Парламент Южной Кореи не смог объявить импичмент президенту, однако в правящей партии полагают, что отставка главы государства неизбежна. Антикоррупционный орган Южной Кореи допустил арест президента по делу о мятеже.

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