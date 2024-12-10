Монголы произвели фурор на чемпионате мира по памяти

CentralAsia (MNG) -

Спортсмены из двух самых густонаселенных стран не смогли одолеть монгольских спортсменов.

Участники из Монголии выиграли в общей сложности 80 из возможных 90 медалей — 27 золотых, 27 серебряных и 26 бронзовых. Таким образом команда Монголии одержала абсолютную ПОБЕДУ!!!

Первое место в медальном зачете заняла Монголия, второе место — Китай, а третье место — Индия. На этот раз извечный соперник монголов в этом интеллектуальном виде спорта — Китай — не смог претендовать на титул.

Кроме того, во время чемпионата, 9 спортсмены из Монголии квалифицировались на звание международного гроссмейстера памяти. Таким образом, в Монголии на протяжении 14 лет 69 спортсменов имеют звание гроссмейстера.

Двое участников установили новые мировые рекорды на ЧМ по памяти — монгольская школьница УУРИЙНЦОЛМОН Энхжаргал (14 лет) запомнила 6465 цифр за 30 минут и установила новый мировой рекорп и 14-летняя ученица НАРАНЗУЛ Отгон-Улаан запомнила 37,5 колод или 1968 карт за 60 минут и установила новый мировой рекорд среди юниоров.

источник: MiddleAsianNews

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