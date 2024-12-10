В США живут 157 детей, усыновленных из Монголии

CentralAsia (MNG) -

Иммиграционное агентство Монголии отвечает за принятие решений об усыновлении монгольских детей иностранцами в рамках международных соглашений и законов, а также регулярное осуществление контроля после усыновления. В этом контексте ведомство в сотрудничестве с международной организацией «Holt International» организовало встречу в Чикаго, чтобы узнать о жизни и условиях монгольских детей, усыновленных гражданами и семьями США.

В ходе встречи они ознакомились с средой и условиями жизни и обучения усыновленных детей. Обеспечено, что эти дети растут в здоровой и безопасной среде, им были предоставлены все возможности для получения высшего образования и развития. Например, некоторые из усыновленных детей изучают цепочку поставок, логистику, арт-терапию, международные отношения, маркетинг и финансы в престижных школах, таких как Университет Висконсин-Мэдисон и Университет ДеПола.

В ходе встречи дети подчеркнули, что хотят в будущем стать мостом между двумя странами и внести свой вклад в развитие своей родной страны.

Также родители детей, принявших участие во встрече, поблагодарили Монголию за то, что она всегда уделяет внимание приемным детям и заботится об их благополучии.

С момента присоединения Монголии к Гаагской конвенции о защите детей и международном усыновлении в 1999 году 277 детей были усыновлены гражданами и семьями из 18 стран, из которых 157 проживают в США.

71 из 157 детей, усыновленных гражданами и семьями США, были усыновлены американской международной детской организацией «Holt International», и с 2017 года Иммиграционное агентство Монголии организует поездку совместно с этой организацией для знакомства усыновленных детей с их родной страной.

По законам Монголии усыновленные дети могут быть гражданами Монголии до достижения 16-летнего возраста, а после достижения 16-летнего возраста они могут свободно выбирать гражданство.

источник: MiddleAsianNews

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