В Монголии оцифровано 33 учебника I-V классов

CentralAsia (MNG) -

Из-за последствий пандемии COVID-19 цифровизация образования ускорилась, и более 1 миллиарда детей и молодых людей по всему миру были вынуждены модернизировать свое образование. Школы реструктурируют процесс преподавания и обучения, чтобы предоставить возможности дистанционного обучения людям всех возрастов.

В то же время ученики, студенты, учителя и родители столкнулись с практическими и логистическими проблемами, что привело к новому взгляду на концепцию образования 21 века, его предоставление и приобретение.

Наша страна уделила особое внимание этому направлению и организовала специальную дискуссию на тему «Цифровое обучение и преобразующие изменения» в рамках Саммита ООН по развивающемуся образованию, а также представила обязательства и обязанности, которые необходимо реализовать в сфере образования в этом направлении.

В рамках этой цели в Монголии была разработана система www.sur.esis.edu.mn, благодаря которой с мая 2024 года 33 учебника I-V классов общего образования были полностью цифровыми и интерактивными.

В результате содержание, упражнения и задания 33 учебников для начальной школы были переведены в интерактивную форму, всего создано около 13,5 тысяч интерактивных упражнений и задач. У нас также есть комплексная электронная система для сбора информации, связанной с реализацией, процессом и результатами учебной программы с использованием электронных технологий, за короткий период времени, чтобы снизить рабочую нагрузку учителей и поддержать планирование методов. Кроме того, у соответствующих кадровых ресурсов и преподавателей Образовательной профессиональной организации имеется интерактивная программа упражнений и разработки заданий с использованием электронных инструментов и модулей. А также в электронной системе имеются специальные средства и инструменты для преобразования учебников в интерактивную форму, разработки упражнений и создания новых, благодаря чему авторы и разработчики учебников смогут сами создавать интерактивные учебники.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения