Фотовыставка, демонстрирующая чудеса Филиппин, открылась в Монголии

CentralAsia (MNG) - Посольство Филиппин в Пекине, Китайская Народная Республика, и Почетное консульство Филиппин в Улан-Баторе, Монголия, совместно открыли фотовыставку под названием «Изучите и полюбите Филиппины: культура и идентичность Филиппинского архипелага» в Монголии 9 декабря 2024 года.

«Республика Филиппины, архипелагное государство в Юго-Восточной Азии с площадью суши 300 000 квадратных километров, расположена в западной части Тихого океана. Страна состоит из 7640 островов. Эти острова, изобилующие уникальными природными образованиями, привлекают большое количество туристов», — подчеркнул г-н Хайме А. ФлорКрус, Чрезвычайный и Полномочный посол по совместительству Республики Филиппины в Монголии, на церемонии открытия выставки. Посол Хайме А. ФлорКрус также подчеркнул, что Филиппины сосредоточены на развитии сотрудничества с Монголией в сфере образования, туризма и профессиональных обменов.

Фотовыставка под названием «Изучите и полюбите Филиппины: культура и идентичность Филиппинского архипелага» продлится до 14 декабря 2024 года на первом этаже торгового центра Shangri-La Mall в Улан-Баторе. Посетители также смогут получить туристическую информацию о Филиппинах.

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