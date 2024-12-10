АБР и Xacbank подписали соглашение на сумму $50 млн

CentralAsia (MNG) - АБР и Xacbank подписали соглашение на сумму 50 миллионов долларов США для стимулирования финансирования мер по борьбе с изменением климата и ММСП в Монголии

Азиатский банк развития (АБР) и акционерное общество XacBank подписали пакет финансирования на сумму 50 миллионов долларов США 3 декабря 2024 года для увеличения финансирования мер по борьбе с изменением климата и поддержки микро-, малых и средних предприятий (ММСП) в Монголии.

Пакет включает 40 миллионов долларов США от АБР и льготный кредит в размере 10 миллионов долларов США от Канадского фонда климата и природы для частного сектора в Азии (CANPA). Не менее 70 процентов пакета финансирования будет направлено на проекты по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему, а остальная часть будет направлена ​​на многосекторное финансирование ММСП, включая кредитование предприятий, принадлежащих и возглавляемых женщинами.

«Сильный рынок зеленого финансирования необходим для содействия устойчивой экономике, которая поддерживает цели Монголии по достижению нулевых выбросов», — сказал вице-президент АБР по рыночным решениям Бхаргав Дасгупта. «Как климатический банк Азии и Тихоокеанского региона, АБР сотрудничает с XacBank для улучшения условий жизни людей, которые управляют этими важными предприятиями, и для поддержки широкого экономического роста, одновременно помогая Монголии повысить устойчивость к воздействию климата».

Зеленое финансирование становится все более важным в Монголии, которая сталкивается со значительной климатической уязвимостью и высокими выбросами парниковых газов. Местный рынок зеленых кредитов все еще развивается, и зеленые кредиты составляют лишь небольшой процент от общего объема банковских кредитов. Правительство Монголии намерено расширить этот рынок к 2030 году, подчеркивая необходимость участия частного сектора для достижения этих и других климатических целей.

ММСП жизненно важны для экономики Монголии, составляя более 70 процентов зарегистрированных предприятий и нанимая значительную долю рабочей силы. Тем не менее, они часто испытывают трудности с доступом к кредитам, особенно для инвестиций, соответствующих зеленым стандартам. Расширение их доступа к климатически безопасному и инклюзивному финансированию может помочь повысить устойчивость этого ключевого стратегического сектора и способствовать устойчивому и инклюзивному росту в Монголии. АБР поможет XacBank в продвижении гендерного равенства, в том числе путем предложения новых банковских продуктов для женщин-предпринимателей.

«В XacBank мы нацелены на продвижение устойчивого финансирования и поддержку предприятий, которые вносят вклад в устойчивость Монголии к изменению климата», — сказал главный исполнительный директор XacBank Цэвэгжав Гумэнжав. «Это партнерство с АБР позволяет нам предлагать долгосрочные, доступные варианты финансирования, которые позволят большему количеству зеленых предприятий и ММСП процветать, способствуя устойчивой и инклюзивной экономике Монголии».

Созданный в 2024 году, CANPA является трастовым фондом, управляемым АБР, поддерживаемым обязательством в размере 360 миллионов канадских долларов от правительства Канады. Фонд основывается на успехе двух предыдущих фондов, а именно Канадского климатического фонда для частного сектора в Азии II (CFPS II) и его предшественника CFPS. CANPA нацелен на поддержку проектов частного сектора в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые сосредоточены на решениях, основанных на климате и природе, а также на содействии гендерному равенству. Этот пакет финансирования знаменует собой первое обязательство в рамках CANPA.

Основанный в 2001 году, XacBank является одним из ведущих банков Монголии с твердой приверженностью устойчивому финансированию и развитию ММСП. XacBank работает во всех 21 аймаке, обслуживая более 1 миллиона клиентов через свои 72 отделения.

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