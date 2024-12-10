Монголия активизирует двусторонние отношения и сотрудничество с Королевством Бахрейн

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай встретился с наследным принцем и премьер-министром Королевства Бахрейн Салманом бин Хамадом бин Иса Аль Халифой, чтобы выразить заинтересованность Монголии в активизации отношений и сотрудничества с Бахрейном, страной с уникальной культурой и историей, в рамках ее внешней политики, направленной на укрепление связей со странами Персидского залива.

Стороны признали потенциал для углубления и расширения двусторонних отношений и сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве, охране окружающей среды и борьбе с изменением климата и опустыниванием. Они также отметили возможность реализации совместных проектов и программ в этих секторах. Правительство Монголии намерено реализовать 14 мегапроектов развития на 2024–2028 годы, а также провести экономические, социальные и правовые реформы. В этом контексте премьер-министр Монголии подчеркнул актуальность содействия взаимовыгодному сотрудничеству, особенно в секторах минеральных ресурсов, возобновляемой энергии, туризма, городского развития и горнодобывающей промышленности.

Более того, обе стороны согласились с важностью укрепления взаимодействия между частными секторами для усиления делового сотрудничества между двумя странами. Они также признали необходимость инициирования партнерских отношений между торговыми палатами и совместной реализации образовательных инициатив при взаимной поддержке, сообщил Департамент по связям с общественностью и СМИ правительства Монголии.

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