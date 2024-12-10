Голомт Банк впервые представил Apple Pay в Монголии

CentralAsia (MNG) - Граждане Монголии, в том числе клиенты Голомт Банка, теперь могут подключить свои карты к платежной системе Apple Pay, которая обслуживает более 800 миллионов человек по всему миру.

Таким образом, Голомт Банк решает все проблемы, связанные с кошельком Apple Pay, и предоставляет своим клиентам совершенно новую возможность легко совершать платежи с помощью iPhone, Apple Watch, Mac и iPad — первого из коммерческих банков.

Apple Pay — система мобильных платежей и электронный кошелёк от корпорации Apple. Была представлена 9 сентября 2014 года. С помощью программ Apple Pay пользователи iPhone (начиная с iPhone 6) и Apple Watch могут оплачивать покупки по технологии NFC («ближняя бесконтактная связь») в сочетании с программой Wallet. Для подтверждения платежа используется Touch ID или Face ID. Также возможно использование системы для платежей в интернете.

Apple Pay совместим с существующими бесконтактными считывателями Visa payWave, MasterCard Contactless, American Express ExpressPay.

Доступна в США с 20 октября 2014 года. Поддержку системы заявили торговые точки нескольких сетей, например, Apple, McDonald's, Wendy’s; а также сотни банков.

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