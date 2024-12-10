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США вооружат новобранцев на Украине при снижении призывного возраста, - Госдеп
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон проинформировал украинское руководство о том, что пополнение вооруженных сил Украины (ВСУ) в случае мобилизации достигших 18 лет будет экипировано. По его словам, Соединенные Штаты вместе с союзниками также готовы обучить таких новобранцев. Об этом пишет газета «Коммерсант».

«Вы слышали, что госсекретарь говорил об этом... в Брюсселе на прошлой неделе. В конечном счете, решения о составе своих вооруженных сил должны принять сами украинцы... Мы ясно дали понять: если они предоставят дополнительные силы для участия в боях, то мы и союзники готовы снарядить эти силы и обучить их»,— заявил господин Миллер на брифинге.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что США и европейские союзники разделяют мнение о необходимости мобилизации украинцев в возрасте от 18 до 25 лет.

Сейчас на Украине призывают в ВСУ мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в середине сентября призывал страны Евросоюза лишить выплат украинских мужчин, подходящих по возрасту для мобилизации. Его идею поддержал глава МИД Украины Андрей Сибига. Британский журнал The Economist писал, что мобилизационная кампания на Украине выполнена только на две трети. По словам высокопоставленного украинского собеседника, к весне «ситуация может стать непоправимой».

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