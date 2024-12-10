В Госдуме России призвали дать гражданство Башару Асаду

CentralAsia (CA) - Бывшему президенту Сирии Башару Асаду, получившему убежище в России, нужно дать российское гражданство, заявил первый заместитель председателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев.

«Россия по-человечески относится ко всем своим союзникам, пусть и поверженным, и это, кстати, кардинальное отличие от США, которые бывших друзей очень быстро отправляют в утиль. Поэтому, если уж Янукович сумел получить российское гражданство, то почему бы его не дать и Асаду, который при всем сейчас негативном отношении к нему все‑таки достаточно много сделал для России», — цитирует Журавлева издание «Абзац».

По данным Financial Times, родственники и близкие Асада в 2019 году приобрели не менее 19 апартаментов в «Москва-Сити» общей стоимостью $40 млн. Брат бывшего главы государства Хафиз Махлуф является владельцем 13 апартаментов, жена двоюродного брата Асада Рами Махлуфа имеет в собственности две квартиры.

Еще четыре жилища приобрели двоюродные братья экс-президента. Сделки совершались при помощи офшорных компаний, на которые и была официально записана недвижимость. 18 апартаментов расположены в комплексе «Город Столиц», еще одна — в башне «Федерация». Площадь самой маленькой квартиры — 102 кв. м, самой большой — 1243 кв. м.

Как уточняет «Новая газета. Европа», Асад не единственный политик, которому Москва предложила защиту. Так, бывший президент Украины Виктор Янукович бежал в Россию в феврале 2014 года после Евромайдана в Киеве. Он продолжает проживать в России и иногда выступает с заявлениями в поддержку политики Москвы. Изначально в РФ он считался легитимным президентом Украины, но потом Москва перестала признавать его в этом статусе.

Жена и сын бывшего президента Югославии Мира Маркович и Марко Милошевич перебрались в Россию после свержения Слободана Милошевича в октябре 2000 года. Маркович получила временное убежище и проживала в Москве вплоть до своей смерти в 2019 году. Марко Милошевич получил российское гражданство и состоит в отношениях с дочерью бывшего председателя Конституционного суда РФ Марата Баглая Ириной.

Бывший руководитель Аджарской автономной республики Аслан Абашидзе переехал в Россию в 2004 году после смены власти в Грузии. Ведет непубличный образ жизни.

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев был свергнут в результате Тюльпановой революции и бежал в Россию в 2005 году. На данный момент он занимается преподавательской деятельностью. С 2014 года возглавляет Лабораторию мониторинга рисков социально-политической дестабилизации в Высшей школе экономики.