В Сирии на городской площади повесили двоюродного брата Башара Асада

CentralAsia (CA) - В сирийском городе Латакия повесили двоюродного брата Башара Асада - Сулеймана Хилала Асада.

Как сообщает Sondakika, кузен Асад был пойман народом и толпа повесила его на площади города.

27 ноября вооруженные оппозиционные формирования Сирии начали наступление на правительственные силы в провинциях Алеппо и Идлиб. К 7 декабря они захватили несколько крупных городов, включая Алеппо, Дейр-эз-Зор, Деръа, Хаму и Хомс. 8 декабря подразделения армии Сирии покинули Дамаск после входа оппозиционных сил в город. Башар Асад покинул пост президента и страну. Убежище ему предоставила Россия. Оставшийся в Сирии премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщал о переговорах с исламистами и намерении организовать мирную передачу власти.