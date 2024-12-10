Глава МИД Армении заявил об отсутствии поддержки страны от ОДКБ

Арарат Мирзоян

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выразил разочарование позицией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), обратив внимание на отсутствие поддержки в защите суверенитета.

По утверждению Мирзояна, прозвучавшему в ходе интервью финскому агентству Lannen Media, за последние годы Армения «подвергалась нападениям», вследствие чего нарушены ее международно признанные границы.

В этих условиях, продолжил армянский министр, Ереван ожидал от ОДКБ помощи в соответствии с основным принципом военных альянсов. «Такое безразличное отношение привело к огромному разочарованию... Это создало уникальную ситуацию»,— заявил Мирзоян. Он добавил, что сейчас Армения углубляет экономические связи и политические контакты с партнерами в Европе.

В феврале Никол Пашинян сообщил о заморозке членства страны в ОДКБ. Он допускал выход Армении из объединения, если члены ОДКБ не выполнят обязательств и не признают свою зону ответственности (имелись в виду события в Нагорном Карабахе, где в сентябре 2023 года Азербайджан провел военную операцию). Позднее он и вовсе назвал ОДКБ угрозой национальной безопасности. В объединении заверили, что все обязательства перед Ереваном сохраняются. Президент России Владимир Путин заявлял, что ОДКБ не имеет отношения к конфликту в Нагорном Карабахе, поскольку сама Армения не подверглась внешней агрессии.