Израиль ударил по крупнейшим авиабазам Сирии

Пригороды Дамаска в огне из-за мощного авиаудара израильских самолетов 9 декабря

CentralAsia (CA) - В ночь на 10 декабря Израиль нанес удары по трем крупным авиабазам в Сирии: в Камишили на севере страны, в третьем по величине городе страны Хомсе, а также аэропорту Меззе в Дамаске. Об это сообщает Al Jazeera.

Израиль также наносит удары по другим стратегическим объектам, в том числе военным штабам и складам боеприпасов. Кроме того, израильские удары пришлись на склады и производственные мощности химического оружия. Также были уничтожены десятки вертолетов и самолетов. Утверждается, что все это делается для того, чтобы стратегические объекты и военная техника не попали в руки оппозиции, которая захватила Дамаск.

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Как сообщает израильское военное радио Galei Tzahal, Израиль провел одну из крупнейших в истории своих воздушных операций, нанеся удары по более чем 250 военным целям по всей Сирии за последние 48 часов после падения правительства президента Башара Асада.

Широкомасштабные операции были направлены против военных баз, авиационных эскадрилий, ракетных складов и научно-исследовательских центров по всей Сирии.

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هجمات إسرائيلية على السفن البحرية السورية في ميناء اللاذقية.



بينما تعمل السلطات السورية الجديدة على تقسيم السلطة السياسية، تواصل إسرائيل حرمان جيشها بشكل منهجي من إمكاناته العسكرية... pic.twitter.com/lVqKNEn0Hw — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) December 9, 2024

Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщает, что израильские танки продвинулись за пределы буферной зоны и дислоцировались возле поселения Катана на юге Сирии. Населенный пункт находится в 21 км от Дамаска.

По данным Al Mayadeen, израильские войска вошли в несколько деревень в окраинах Дамаска. Израильская армия ранее сообщала, что планирует проводить наземные операции только внутри буферной зоны, а не за ее пределами.

27 ноября вооруженные оппозиционные формирования Сирии начали наступление на правительственные силы в провинциях Алеппо и Идлиб. К 7 декабря они захватили несколько крупных городов, включая Алеппо, Дейр-эз-Зор, Деръа, Хаму и Хомс. 8 декабря подразделения армии Сирии покинули Дамаск после входа оппозиционных сил в город. Башар Асад покинул пост президента и страну. Активизировались также израильские бомбардировки сирийской территории. 9 декабря армия Израиля впервые выдвинулась за пределы буферной зоны на границе с Сирией вне Голанских высот.