Премьер Канады в третий раз избежал вотума недоверия

Джастина Трюдо

CentralAsia (CA) - Палата общин (нижняя палата) канадского парламента в третий раз не поддержала инициативу оппозиционной Консервативной партии Канады о вынесении вотума недоверия либеральному правительству премьер-министра Джастина Трюдо, сообщает CPAC.

Инициативу о вотуме недоверия поддержали 152 депутата, 180 высказались против. Всего в нижней палате 336 депутатов. Из них 153 представляют правящую Либеральную партию Канады (в ней состоит и Трюдо), а 119 — Консервативную партию.

Консерваторы дважды инициировали голосование по вотуму недоверия осенью, в сентябре и октябре, однако обе попытки провалились. Поддержку правительству меньшинства выражали в том числе оппозиционные партии. В третий раз, как уточняет CTV News, вотум недоверия не был объявлен в первую очередь благодаря Новой демократической партии, которая занимает в нижней палате 25 мест. Эта партия ранее была партнером правящей, однако ее лидер Джагмит Сингх позднее раскритиковал деятельность Трюдо, посчитав его «слишком слабым и слишком эгоистичным».

Тем не менее на прошлой неделе в преддверии голосования Сингх отказался поддержать инициативу консерваторов, заявив, что те «играют в игры». Ни он, ни Трюдо (канадский премьер также является членом нижней палаты парламента) на голосовании не присутствовали.

Следующие парламентские выборы пройдут в Канаде в октябре 2025 года. Трюдо занимает пост премьер-министра страны с 2015-го. Впоследствии его партия выигрывала парламентские выборы в 2019 и 2021 годах.