Гурбангулы Бердымухамедов назначил свою дочь на должность вице-президента благотворительного фонда имени себя, - Тurkmen.news

дочь Гурбангулы Бердымухамедов Огулджахан Атабаева

CentralAsia (TM) - Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил свою старшую дочь Огулджахан Атабаеву на должность вице-президента по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям им. Г. Бердымухамедова, сообщает Тurkmen.news.

Назначение произошло на заседании правления Благотворительного фонда в городе Аркадаге 7 декабря.

Огулджахан Атабаева является женой Довлета Атабаева – до недавнего времени советника посольства Туркменистана в Лондоне. В 2019 года семейная пара попала на видео лондонского велосипедиста, который сделал замечание Атабаеву за пользование телефоном во время езды за рулем автомобиля.

Супруги вернулись в Туркменистан с началом строительства в стране города Аркадаг. По данным издания, Довлет Атабаев формально является консультантом руководителя Госкомитета по строительству Аркадага Дерья Оразова, но негласно руководит там объектами медицинского кластера.

У бывшего президента Гурбангулы Бердымухамедова и его жены Огульгерек Бердымухамедовой трое детей - сын Сердар, который стал преемником отца на посту главы государства, и две дочери - Огулджахан и Гульшан.