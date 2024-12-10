Бердымухамедов помиловал 276 человек в честь Международного дня нейтралитета

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал указ о помиловании 276 осужденных. Событие приурочено к Международному дню нейтралитета, который отмечается 12 декабря, передает Тurkmenistaninfo.gov.tm.

«Помилование стало частью ежегодной благородной практики, направленной на восстановление справедливости и гуманизацию судебной системы», — отмечает издание.

Среди помилованных – осужденные, которые раскаялись в совершенных ими преступлениях. Их освободят от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы.

Акции помилования заключенных в Туркмении проводятся регулярно. Президент подписывает соответствующие указы в преддверии Ночи всемогущества (Ночь аль-Кадр), Дней нейтралитета и независимости. В сентябре текущего года по случаю 33-й годовщины независимости республики Бердымухамедов помиловал 736 осужденных. За последние несколько лет на свободу вышли свыше 20 тысяч помилованных человек.