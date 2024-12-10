Власти Афганистана обвинили США в невыполнении Дохийского соглашения

Сухейль Шахин

CentralAsia (CA) - Глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин заявил, что США не выполнили условия Дохийского соглашения по афганскому урегулированию. По его словам, Вашингтон должен был исключить Афганистан из черного списка через три месяца после подписания соглашения, но этого не произошло до сих пор.

«Они обещали, что исключат страну из черного списка в течение трех месяцев, но этого не было сделано. Они не выполнили это обязательство. Они также заявляли, что будут участвовать в восстановлении Афганистана и поощрять на это другие страны, но эта часть соглашения тоже не была выполнена. Санкции, введенные против Афганистана, все еще действуют»,— сказал Сухейль Шахин изданию Tolo News.

Соглашение о достижении мира в Афганистане было подписано между «Талибаном» и США в феврале 2020 года. В сделке не участвовали действующие в тот момент власти страны. Документ предусматривал вывод войск НАТО из Афганистана, запрет деятельности «Аль-Каиды» на подконтрольных талибам и начало переговоров движения с афганским правительством.