На этой неделе в Узбекистане станет теплее

CentralAsia (UZ) - Синоптики обещают постепенное потепление в Узбекистане, и температура воздуха приблизится к климатической норме.

Согласно прогнозу, с 10 по 13 декабря на большей части территории страны осадков не ожидается, лишь на севере 13 декабря возможен небольшой дождь.

В субботу, 14 декабря, в некоторых регионах пройдут дожди, на севере – дождь с переходом в снег. Исключение составят области Ферганской долины, где сохранится сухая погода. В ночные и утренние часы местами возможен туман.

Температура воздуха с 10 по 14 декабря будет постепенно повышаться. Ночью она поднимется с 5-8 градусов мороза до 2-5 градусов тепла. Днем ожидается рост температуры с 0-3 тепла до 9-12 градусов выше нуля.

На севере страны ночью температура повысится с 8-13 мороза до 2-7 градусов мороза. Днем столбики термометров поднимутся с 0-5 градусов мороза до 0-5 градусов тепла.

Ветер прогнозируется скоростью от 7 до 12 метров в секунду, а 13–14 декабря в отдельных районах возможны порывы до 13-18 метров в секунду.