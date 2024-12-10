экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На этой неделе в Узбекистане станет теплее

CentralAsia (UZ) -  Синоптики обещают постепенное потепление в Узбекистане, и температура воздуха приблизится к климатической норме.

Согласно прогнозу, с 10 по 13 декабря на большей части территории страны осадков не ожидается, лишь на севере 13 декабря возможен небольшой дождь.

В субботу, 14 декабря, в некоторых регионах пройдут дожди, на севере – дождь с переходом в снег. Исключение составят области Ферганской долины, где сохранится сухая погода. В ночные и утренние часы местами возможен туман.

Температура воздуха с 10 по 14 декабря будет постепенно повышаться. Ночью она поднимется с 5-8 градусов мороза до 2-5 градусов тепла. Днем ожидается рост температуры с 0-3 тепла до 9-12 градусов выше нуля.

На севере страны ночью температура повысится с 8-13 мороза до 2-7 градусов мороза. Днем столбики термометров поднимутся с 0-5 градусов мороза до 0-5 градусов тепла.

Ветер прогнозируется скоростью от 7 до 12 метров в секунду, а 13–14 декабря в отдельных районах возможны порывы до 13-18 метров в секунду.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com