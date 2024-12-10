Президенту Бразилии провели трепанацию черепа

Лула да Силва

CentralAsia (CA) - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва перенес операцию по удалению гематомы из головного мозга. Больница Сирио-Либанес сообщила, что трепанация черепа прошла без осложнений, глава государства чувствует себя хорошо.

В медицинском отчете указано, что вечером 9 декабря Лула да Силва приехал в отделение больницы в городе Бразилиа с жалобами на головную боль. МРТ показало внутричерепное кровоизлияние. Оно стало следствием удара головой 19 октября. Президента перевели в отделение в Сан-Паулу, где и провели операцию на головном мозге.

Как пишет G1, 19 октября Лула да Силва упал в ванной своей резиденции и ударился затылком. Ему наложили пять швов. Президента Бразилии отпустили домой, но рекомендовали отложить длительные поездки в течение недели. В связи с этим Лула да Силва отменил визит в Россию на саммит БРИКС, который проходил в Казани с 22 по 24 октября.