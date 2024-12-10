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Правящая партия Южной Кореи ожидает отставки президента в начале 2025 года
Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль

CentralAsia (CA) -  Правящая партия Южной Кореи «Гражданская сила» начала рассматривать два варианта досрочной отставки президента Юн Сок Ёля, передает Nate. Первый предусматривает уход главы государства в феврале и выборы в апреле, второй — отставку в марте и выборы в мае.

Представитель рабочей группы по стабильности Ли Ян Су сообщил, что после объявления импичмента Конституционный суд должен вынести решение в течение 180 дней. При этом процесс может завершиться быстрее. Он напомнил, что в 2017 году суд принял резолюцию парламента об импичменте экс-президента Пак Кын Хе за 91 день.

3 декабря президент Южной Кореи ввел военное положение. Оно действовало несколько часов. После этого оппозиционная Демократическая партия решила объявить импичмент главе государства, но не смогла набрать нужного количества голосов из-за бойкота правящей партии.

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