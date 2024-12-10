Банда на Гаити убила 110 человек, обвиняемых в колдовстве

CentralAsia (CA) - Члены банды в столице Гаити Порт-о-Пренсе убили 110 человек. Национальная сеть по защите прав человека (RNDDH) заявила, что глава местной банды расправился с ними после того, как его сын заболел и впоследствии умер, сообщает BBC.

Сообщается, что глава банды обратился за помощью к жрецу вуду, который обвинил в загадочной болезни мальчика пожилых местных жителей, практикующих «колдовство».

По имеющимся данным, члены банды похитили десятки жителей старше 60 лет из их домов, окружили их, а затем расстреляли или зарезали ножами и мачете. Жители сообщали, что видели, как на улицах сжигали изуродованные тела.

Правозащитные организации заявили, что заказчиком убийств был Монель Феликс, также известный как Микано. Известно, что Микано контролирует пристань Жереми – стратегически важную зону в порту столицы.

По данным ООН, число людей, погибших с начала этого года на Гаити в результате растущего насилия со стороны банд, достигло «ошеломляющей цифры в 5000».