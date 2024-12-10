В Беларуси есть десятки ядерных боеголовок, - Лукашенко

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о ввозе в республику нескольких десятков ядерных боеголовок. Об этом он сообщил во время рабочей поездки в Борисов, его слова приводит сайт президента.

«Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: «А, это шутка, никто ничего не ввез». Ввезли. А то, что они (оппоненты) говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли»,— сказал президент.

Лукашенко назвал применение ядерного оружия большой ответственностью. «Я предупредил всех своих врагов, «друзей» и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным. Я не буду смотреть — ядерное оружие или еще какое-то»,— добавил он.

По словам главы государства, ядерные боеголовки, которые получила Беларусь, в пять раз мощнее баллистической ракеты «Орешник». Он также сказал, что пусковая установка к «Орешнику» была произведена в Беларуси на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ).

Президент отметил, что ракетные комплексы «Орешник», которые он попросил у российского коллеги Владимира Путина, могут разместить на площадках стратегических ядерных ракет, сохранившихся с советского времени. По словам Лукашенко, в том числе из-за решения сохранить эти площадки оппоненты стали называть его «диктатором». «Да не потому, что я диктатор, а потому, что я делал то, что им не нравится. Но это, видите, пригодилось», — сказал белорусский президент.

В случае необходимости применения ядерного оружия Беларусь будет определять цели, но «нажимать на кнопку» Минск будет вместе с Москвой, добавил он.

В марте 2024 года Москва и Минск договорились о размещении российского тактического оружия в Беларуси. В апреле Александр Лукашенко сообщил, что по его настоянию власти России приняли решение вернуть стране «несколько десятков современных ядерных боеприпасов». Президент Владимир Путин также допускал, что в Беларуси могут разместить российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник».